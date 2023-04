Rob de Nijs in zorgelijke toestand opgenomen in het ziekenhuis

Rob de Nijs is donderdagavond in zorgelijke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De tachtigjarige zanger moest met een ambulance thuis worden opgehaald en wordt vandaag onderzocht.

Het management van de zanger meldt niet wat er precies met hem aan de hand is, maar noemt de situatie zorgelijk. De Telegraaf meldt dat de zanger thuis onwel is geworden en problemen had met ademhalen. Volgens de krant was hij rond middernacht in het ziekenhuis weer bij bewustzijn, maar verslechterde zijn situatie daarna opnieuw. "Het zijn spannende uren geweest en nog steeds", zegt zijn vrouw Henriette tegen Privé.

De zanger, bekend van nummers als Jan Klaassen de Trompetter, Malle Babbe en Banger Hart, beëindigde vorig jaar zijn carrière met een concert in de Ziggo Dome. De Nijs lijdt aan de ziekte van Parkinson, waardoor optreden niet meer mogelijk is.