R. Kelly in beroep tegen celstraf van 30 jaar vanwege twijfels over jury en bewijs

R. Kelly gaat alsnog in hoger beroep tegen de uitspraak in zijn misbruikzaak in New York uit 2021. TMZ meldt dat het juridische team van de zanger onder meer de onpartijdigheid van de jury in twijfel trekt en bezwaar maakt tegen het aangedragen bewijs.

Kelly werd in 2021 schuldig bevonden aan onder meer het leiden van een organisatie die het doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. In juni vorig jaar werd de 56-jarige Amerikaan veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar.

De advocaten van de zanger, die alle beschuldigingen altijd heeft ontkend, zeggen dat minstens vier juryleden na de rechtszaak hebben toegegeven dat ze bevoordeeld waren.

Een aantal van hen zou voor de rechtszaak de documentaireserie Surviving R. Kelly hebben gezien. Daarin spreken slachtoffers over het vermeende misbruik door de zanger. Om die reden hadden die juryleden volgens de advocaten nooit plaats mogen nemen in de jury.

'Seksuele voorkeuren niet relevant'

Ook is volgens de advocaten bewijs aangedragen dat niet had moeten worden toegelaten. Zo werden onder meer details over de seksuele voorkeuren van Kelly benoemd, terwijl die niets te maken zouden hebben met de aanklachten waarvoor de zanger terechtstond.

Hierdoor heeft de zanger volgens zijn juridische team geen eerlijk proces gehad. De advocaten verzoeken daarom om zijn veroordeling terug te draaien of op zijn minst een nieuw proces te starten.