Foo Fighters brengen in juni eerste album sinds dood drummer Taylor Hawkins uit

De Foo Fighters hebben voor het eerst sinds het overlijden van drummer Taylor Hawkins een nieuw nummer uitgebracht. Tegelijkertijd met de release van Rescued maakte de band bekend dat op 2 juni een nieuw album uitkomt: But Here We Are.

De band beschrijft de nieuwe plaat op de eigen website als een "eerlijke en emotionele reactie op alles wat Foo Fighters in het afgelopen jaar heeft doorstaan". "But Here We Are is een bewijs van de helende kracht van muziek, vriendschap en familie."

De Amerikaanse band gaat in mei voor het eerst sinds de dood van Hawkins in maart vorig jaar weer op tournee.