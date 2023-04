Steeds een stukje van een nog te verschijnen nummer op TikTok delen in de hoop dat het wordt opgepakt. Het is de laatste tijd een veelgebruikte tactiek, die David Kushner goed onder de knie heeft. Zijn nieuwe single Daylight is er het meest beluisterde lied op Spotify mee geworden.

"Ik ben net klaar met het schrijven van dit nummer en ik kan niet wachten om het uit te brengen. Het is mijn meest veelzeggende lied tot nu toe." Met die woorden maakt de 22-jarige Kushner zijn volgers voor het eerst warm voor het nummer Daylight. Hij laat gelijk een stukje van het refrein horen, waarin hij zingt over een liefde waarvan je weet dat die niet goed voor je is, maar waar je ook niet zonder kunt.

Enkele dagen later roept hij de artiest Hozier, bekend van de hit Take Me to Church, op met hem samen te werken aan de productie van Daylight. De oproep is inmiddels meer dan vijf miljoen keer bekeken en heeft ruim 760.000 likes.

Hozier draagt uiteindelijk niet bij aan Daylight. Kushner wordt wel benaderd door producer Rob Kirwan, die eerder met Hozier samenwerkte. Kirwan produceert de uiteindelijke versie van Daylight.

Terwijl Kushner nog aan het nummer sleutelt, is hij dus al druk bezig met de promotie ervan. Zo vraagt hij TikTok-gebruikers beeld te creëren voor de hoes bij de single.

Daarnaast vraagt hij zijn fans het nummer te 'pre-saven' op streamingdiensten. Het lied komt dan bij de release automatisch in je mediabibliotheek te staan. Dat helpt artiesten met een prominentere plek in het algoritme. Van zijn management mag hij het nummer bij 100.000 pre-saves in april uitbrengen in plaats van mei. En dat lukt.

Wie is David Kushner? De 22-jarige Amerikaanse zanger is opgegroeid in Chicago en verhuisde voor zijn carrière als muzikant naar Los Angeles.

De zanger beschrijft zijn muziek als een mix van pop en folk en noemt artiesten als Hozier, The Lumineers en Bon Iver als inpiratie.

Hij ziet "genezing en zelfexpressie" als het doel van zijn muziek.

Daylight is niet het eerste succes van Kushner. Zijn eerste single, Miserable Man, ging vorig jaar al viral op TikTok en behaalde tot nu toe meer dan 100 miljoen streams. Mr. Forgettable nadert dit aantal ook.

Kushner bracht vorig jaar zijn debuut-ep Footprints I Found uit.

TikTok-trend en Spotify-succes

Een TikTok-hit is niet compleet zonder een trend waarbij gebruikers hun eigen versie van een video kunnen maken. Die komt er bij Daylight in de vorm van het zinnetje "You look happier. What happened?" ("Je ziet er gelukkiger uit. Wat is er gebeurd?"). Daarbij laten vooral jonge mannen beeld van hun vriendin zien als antwoord op die vraag.

Tegen de tijd dat het nummer halverwege april verschijnt, heeft het dus al een miljoenenpubliek bereikt via TikTok. De plaat bestijgt dan ook meteen de hitlijsten van Spotify. In Nederland staat het nummer al een week lang op de eerste plaats met zo'n 160.000 à 180.000 streams per dag. Ook in het Verenigd Koninkrijk staat het op de eerste plaats.

Wereldwijd stond het nummer ook al enkele dagen in de top tien. Daylight verzamelde in een week tijd al ruim 27 miljoen streams en daar komen dagelijks nog miljoenen bij.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.