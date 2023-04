Doodsoorzaak Aaron Carter bekend: zanger in bad verdronken na drugsgebruik

Aaron Carter overleed afgelopen november doordat hij verdronk in bad met verschillende drugs in zijn lichaam. Dat blijkt uit een autopsierapport dat in handen is van Amerikaanse media.

Het autopsierapport gaat ervan uit dat de dood van Carter een ongeluk was. De Amerikaanse zanger zou door de verdovende middelen zijn "uitgeschakeld". Daardoor zou hij onder water zijn gegleden en verdronken.

De drugs betroffen een variant van het kalmeringsmiddel Xanax. Ook had hij perslucht geïnhaleerd.

Flesjes perslucht bevatten meestal een combinatie van zuurstof en een ander gas. In het geval van lachgas gaat het bijvoorbeeld om stikstof. Het inhaleren van zulke stoffen levert op korte termijn een roes op en kan bij veelvuldig gebruik tot hersenschade leiden.