Neplied van Drake en The Weeknd verwijderd van streamingdiensten

Een neplied van Drake en The Weeknd is op verzoek van hun platenmaatschappij van streamingdiensten als Apple Music, Deezer en Spotify verwijderd. Het nummer was gemaakt met behulp van AI, oftewel kunstmatige intelligentie, die de stemmen van de artiesten nadeed.

Een artiest met de naam Ghostwriter zat achter het nummer met de titel Heart On My Sleeve. De maker deelde het neplied, dat op Spotify al meer dan 600.000 keer was beluisterd, vrijdag op sociale media. In het nummer zijn stemmen te horen die klinken als die van Drake en The Weeknd.

Platenmaatschappij Universal Music Group, die zowel Drake als The Weeknd vertegenwoordigt, heeft stappen ondernomen om het nummer van alle streamingsplatforms verwijderd te krijgen.

De platenmaatschappij vraagt zich af aan welke kant van de geschiedenis de betrokkenen willen staan, schrijft de BBC. "De kant van de artiesten, fans en menselijke creatieve expressie of aan die van de deepfakes, fraude en artiesten die vergoedingen mislopen?"

Daarbij wijst Universal Music Group in de eerste plaats naar de streamingplatforms. Die hebben volgens de platenmaatschappij "een fundamentele juridische en ethische verantwoordelijkheid" bij het beschermen van artiesten.