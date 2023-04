Avicii vijf jaar dood: dankzij hem zeggen dj's vaker 'nee'

Het is vandaag vijf jaar geleden dat Avicii overleed, maar vergeten is hij zeker niet. Op Spotify behoort de producer nog altijd tot de honderd meest beluisterde artiesten van het moment, en ook zijn strijd met de druk van het dj-bestaan is nog steeds voelbaar in de dancewereld.

Er ging een schok door de wereld toen op 20 april 2018 bekend werd dat Avicii op 28-jarige leeftijd was overleden. De familie van de Zweed, die werd geboren als Tim Bergling, maakte later bekend dat hij in een hotel in Oman een einde aan zijn leven maakte.

Dat het in de jaren voor zijn dood al niet goed ging met de dj was geen geheim. Avicii, die in 2011 definitief doorbrak met het nummer Levels, kondigde in 2016 aan dat hij stopte met optreden vanwege oververmoeidheid. Daarvoor liet hij al meermaals verstek gaan, omdat de druk van het artiestenbestaan hem te veel werd.

In de documentaire Avicii: True Stories, die in 2017 verscheen, vertelde Avicii dat van hem werd verwacht dat hij weer het podium op zou gaan. Die druk veroorzaakte stress en angsten. "Ik heb ze al gezegd dat ik niet meer live kan spelen. Ik heb ze gezegd dat het mijn dood wordt. Ik heb het al zo vaak gezegd. Dus ik wil niet meer horen dat ik erover moet nadenken om weer eens op te treden."

Avicii creëerde aandacht voor mentale gezondheid in dancewereld

De woorden van Avicii galmden nog flink na in de maanden na zijn dood. Het bracht in de dancewereld een gesprek op gang over de druk waar dj's mee te maken krijgen. Ze treden vaak het hele jaar door op, in tegenstelling tot popartiesten die vaak alleen touren als ze een plaat hebben uitgebracht. Daarnaast reizen ze soms binnen een weekend van continent naar continent en vinden veel optredens midden in de nacht plaats.

Dj's zochten steun bij elkaar en praten nu onderling over mentale problemen. "We appen en op Zoom komen we regelmatig bij elkaar om het hierover te hebben", vertelde Laidback Luke vorig jaar aan NU.nl. "Een paar jaar geleden deden we dit nog niet hoor, maar nu is mentale gezondheid geen taboe meer. Het is fijn dat je het kunt delen als je stress ervaart en weet dat je niet de enige bent met zulke gevoelens."

Volgens de Nederlandse dj is Avicii helaas niet de enige die bezweek onder de druk. Het probleem is dan ook nog verre van opgelost. Na de coronaperiode lijken dj's populairder dan ooit en wordt er meer gefeest dan ooit tevoren - zeker vorig jaar.

Armin van Buuren is nu kieskeuriger bij het kiezen op welke festivals en feesten hij speelt. "Geen nee kunnen zeggen is het grootste gevaar in deze industrie", vertelde hij vorige maand aan The National. "Het is voor veel artiesten heel moeilijk om nee te zeggen en voor zichzelf te kiezen." Van Buuren liep zelf ook jarenlang tegen dat probleem aan.

Hij roept jonge artiesten die nieuw in het vak zijn dan ook op om een goed team om zich heen te verzamelen, met mensen die ze vertrouwen. "Ik heb een manager die mij vraagt: 'Is dit wel wat je echt wil?' Dat is allemaal te danken aan Avicii."

Muziek van Avicii vindt nog steeds gretig aftrek

Ook de muziek van Avicii leeft nog volop voort. Vijf jaar na zijn overlijden staat hij nog altijd 77e op de lijst met de meest beluisterde artiesten van het moment op Spotify. En dat terwijl er sinds 2019 geen nieuwe muziek van hem meer is verschenen. Toen werd postuum de plaat Tim uitgebracht, met nummers waaraan hij vlak voor zijn dood werkte.

Inmiddels zijn drie van zijn nummers de grens van een miljard streams op Spotify gepasseerd. Zijn meest beluisterde nummer is Wake Me Up, met ruim 1,8 miljard streams. Daarna volgen The Nights (ruim 1,3 miljard) en Waiting For Love (ruim 1,1 miljard).

Avicii is voor veel andere producers en dj's ook op muzikaal vlak een inspiratiebron. Zijn invloed op het genre EDM (electronic dance music) was groot, mede door cross-overs met bijvoorbeeld de genres country en bluegrass in zijn grootste hit Wake Me Up.

De Nederlander Martin Garrix noemt Avicii een van zijn voorbeelden. Het nummer Levels omschrijft hij als een nummer dat hij "maar wat graag zelf had willen produceren". De Noorse hitmachine Kygo zei het vlak na het overlijden van zijn collega als volgt tijdens een optreden op Coachella: "Hij was mijn grootste muzikale inspiratie en de reden dat ik ben begonnen met muziek maken. Zonder hem had ik hier nooit gestaan."

Eigen fonds, museum en concertzaal De ouders van Avicii hebben de Tim Bergling Foundation opgericht. Het fonds richt zich op het bespreekbaar maken van mentale gezondheid, maar houdt zich ook bezig met klimaatverandering en het beschermen van de natuur.

The Avicii Experience is een museum in Stockholm waar bezoekers alles leren over het leven en de muziek van de dj. In het interactieve museum kunnen bezoekers hun eigen versie van een van Avicii's hits opnemen.

Een concertzaal in Stockholm die bekendstaat als Globen werd in 2021 officieel omgedoopt tot Avicii Arena.