The Script-gitarist Mark Sheehan (46) overleden na kort ziekbed

Mark Sheehan, gitarist van de band The Script, is op 46-jarige leeftijd overleden. Dat laat de Ierse band weten via sociale media. Sheehan overleed na een kort ziekbed.

"Zeer geliefde echtgenoot, vader, broer, bandmaat en vriend Mark Sheehan is vandaag in het ziekenhuis overleden na een kort ziekbed", luidt het bericht. De familie en band vragen fans hun privacy te respecteren "in deze tragische tijd".

De precieze oorzaak van zijn overlijden is niet bekend.

The Script scoorde hits met nummers als The Man Who Can't Be Moved, Hall of Fame en Superheroes. De band staat dit jaar op Pinkpop. Het is niet duidelijk wat voor invloed het overlijden van Sheehan heeft op de geplande optredens.

