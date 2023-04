John Mayer staat in maart 2024 in de Ziggo Dome

Zanger John Mayer doet volgend jaar met zijn Solo Tour de Ziggo Dome aan. De Amerikaanse gitarist en singer-songwriter staat op 21 maart 2024 op het Amsterdamse podium. Vorige maand trapte de artiest de tournee af met concerten in de VS.

Mayer kondigde de tournee in januari aan. Hij schreef op Instagram dat zijn carrière "op het podium met alleen een gitaar en een microfoon" is begonnen.

Eigenlijk zou Mayer alleen in de VS optreden. Maar de muzikant maakt nu bekend met zijn Solo Tour ook verschillende Europese steden aan te doen, waaronder Londen en Parijs. Tijdens de tournee zal Mayer zowel oude als nieuwe nummers op de akoestische gitaar, elektrische gitaar en piano spelen.

De artiest is bekend van nummers als Half of My Heart, Waiting on the World to Change en Gravity.