Céline Dion brengt weer muziek uit, maar zien we haar ooit nog optreden?

Céline Dion lijdt aan een ongeneeslijke aandoening die voor spasmes zorgt, maar ze heeft haar carrière niet opgegeven. De zangeres brengt deze week een nieuw nummer uit en deze zomer staat een tour op het programma, met optredens in de Ziggo Dome. Of Dion zich goed genoeg voelt voor die concerten, is nog de vraag.

Love Again is het eerste nieuwe nummer van Dion sinds ze in 2019 haar 27e album Courage uitbracht. Het lied is de soundtrack voor de gelijknamige romantische comedy die in mei verschijnt. Op het soundtrackalbum staan naast haar oude hits ook vijf nieuwe nummers van Dion.

De 55-jarige zangeres maakt in Love Again ook haar acteerdebuut. Ze is naast Priyanka Chopra Jonas en Sam Heughan te zien als zichzelf. In de film schakelt een journalist de hulp van Dion in om de vrouw die hem sms'jes stuurt voor zich te winnen.

Het uitbrengen van nieuwe muziek wil niet meteen zeggen dat het beter gaat met Dion. De zangeres lijdt aan het stiff-person-syndroom, dat voor spasmes zorgt. Ze rondde de opnames voor de film al begin 2021 af. De kans is groot dat ze de nieuwe liedjes toen ook opnam.

Aandoening beperkt Dion in haar doen en laten

Dion maakte eind vorig jaar bekend dat ze een deel van haar tour moest uitstellen door de aandoening. "Ik kan niet meer zingen op de manier die ik gewend ben. Dat betekent dat ik er in februari niet klaar voor ben mijn tour te hervatten", vertelde ze in december vorig jaar geëmotioneerd.

Het stiff-person-syndroom beperkt haar ook in alledaagse dingen als lopen. Voor de aandoening bestaat geen genezing. Wel is er medicatie die de pijn en spasmen kunnen verminderen.

Dion nog steeds van plan weer op tour te gaan

De zangeres, bekend van hits als My Heart Will Go On en It's All Coming Back To Me Now, heeft de hoop op een tournee nog niet opgegeven. Zo vertelde ze in december dat ze samen met haar artsen hard werkt aan haar terugkeer op het podium.

Momenteel staan de concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam nog gepland voor 26, 27 en 29 augustus. Het zouden de eerste concerten zijn die Dion geeft sinds maart 2020. Toen werd haar tour afgebroken vanwege het coronavirus.

Sindsdien laat de zangeres weinig van zich horen op sociale media. Het is dan ook niet duidelijk hoe het met haar gaat.

Haar zus Claudette deelde eind januari nog met Canadese media dat Dion wordt omringd door specialisten die haar helpen leven met de aandoening. "Ik probeer haar positiviteit te sturen in de hoop dat ze ooit weer het podium op kan."

Op dit moment gaan de concerten gewoon door en hebben kaarthouders alle hoop Dion in augustus live te zien. De zangeres zelf houdt het voorlopig nog even spannend.