Nick Carter opnieuw aangeklaagd wegens seksueel misbruik

Carter heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij ging zelfs over tot een eigen aanklacht wegens smaad die nog steeds loopt. Ook nu laat een woordvoerder aan TMZ weten dat hij de aanklacht verwerpt. "Melissa Schuman verkondigt dit verhaal al vele jaren", zegt zijn advocaat. "Haar bewering was onjuist toen ze die voor het eerst maakte in 2017 en dat is die nog steeds."