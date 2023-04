Paul Simon komt vijf jaar na pensioenaankondiging toch met nieuw album

Paul Simon is toch niet met pensioen gegaan. De 81-jarige zanger brengt op 19 mei weer een album uit, ook al zei hij vijf jaar geleden nog dat hij geen nieuwe muziek meer zou maken.

Het idee voor Seven Psalms kreeg Simon in 2019 in een droom. "Maar ik had geen idee wat het betekende", vertelt hij in een video over de plaat. "Langzaamaan kwam er steeds meer informatie. Ik werd twee tot drie keer per week wakker tussen 3.30 en 5.00 uur en dan kwamen er woorden. Ik schreef ze op en voegde ze samen."