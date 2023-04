Pete Philly & Perquisite geven in herfst reünieconcert in AFAS Live

Het Nederlandse muziekduo Pete Philly & Perquisite geeft in het najaar een reünieconcert, meer dan veertien jaar nadat het duo uit elkaar was gegaan. Op 17 november staan de muzikanten in AFAS Live in Amsterdam.

Met de show vieren Pete Philly en Perquisite dat hun debuutalbum Mindstate achttien jaar geleden uitkwam. De plaat werd onder meer bekroond met een Zilveren Harp.

In 2007 verscheen het tweede album, Mystery Repeats. De titeltrack van dat album en Time Flies behoren tot de grootste hits van het duo.

Songwriter Pete Philly en componist en producer Perquisite besloten in 2009 na zes jaar hun samenwerking te beëindigen. Er volgde een afscheidstournee door Nederland, waarna beide muzikanten succes hadden als soloartiest.

Tickets voor het reünieconcert gaan vrijdag in de voorverkoop.

