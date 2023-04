Emotioneel slotakkoord in Ahoy beëindigt samenwerking Nick & Simon

Nick & Simon hebben maandagavond hun allerlaatste concert samen gespeeld. In een uitverkocht Rotterdam Ahoy werden ze door hun fans uitgezwaaid en die hielden het lang niet allemaal droog. Ook het Volendamse duo reageerde na het slotakkoord emotioneel.

Ze benadrukten dat er geen ruzie was. Het duo blijft dan ook nog samen televisie maken. Zo verschijnt binnenkort hun nieuwe AVROTROS-documentaire over The Beatles, waarin Tol ook te zien is. Het trio maakten eerder al soortgelijke programma's over ABBA en Simon & Garfunkel.