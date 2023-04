Leden van ABBA rouwen om overleden gitarist Lasse Wellander

De leden van ABBA hebben met verslagenheid gereageerd op de dood van de Zweedse gitarist Lasse Wellander. De muzikant overleed vrijdag op zeventigjarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Wellander was in de jaren zeventig gitarist bij de popgroep. Hij ging in die tijd ook meerdere keren mee op tournee.

"Lasse was een dierbare vriend, een leuke vent en een geweldige gitarist", schrijven Anni-Frid, Benny, Björn en Agnetha in een verklaring op sociale media. "Het belang van zijn creatieve inbreng in de opnamestudio en zijn gitaarwerk op het podium was enorm."