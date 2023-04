Opname van optreden The Beatles gaat naar Brits cultureel instituut

Een opname van een optreden van The Beatles wordt gerestaureerd en daarna geschonken aan een cultureel instituut in Groot-Brittannië. Volgens Britse media kan zo een breed publiek de kans krijgen om de de tape. die vorige week boven water kwam, te beluisteren.

De opname is in 1963 gemaakt door John Bloomfield. The Beatles speelden destijds op een schoolfeest, waar de toen vijftienjarige Bloomfield de show opnam. De inmiddels 75-jarige Brit maakte in een programma op de BBC Radio bekend dat hij de tape had teruggevonden.

De makers van het programma en Bloomfield willen de opname restaureren. Daarna wordt de tape gedoneerd aan een culturele instelling in Groot-Brittannië. Het is niet duidelijk welke instelling ze op het oog hebben. Het is wel de bedoeling dat iedereen die wil, naar het optreden kan luisteren.