Paaspop roept bezoekers op met pendelbus te komen na problemen door modder

De officieuze aftrap van Paaspop donderdagavond is voor een onbekend aantal festivalgangers in de modder geëindigd. Door parkeerproblemen konden zij het festival in het Brabantse Schijndel niet bereiken. Vanwege de modder roept Paaspop bezoekers vrijdag op met pendelbussen naar het festivalterrein te komen.

Volgens een woordvoerder van het festival zorgden hevige regenval en de drukste avondspits sinds jaren voor problemen donderdag. Hij sprak van "een ongelukkige combinatie".

Op sociale media klaagden sommigen over de bereikbaarheid van het festival. Zo schrijft het Brabants Dagblad over een belangstellende die omdraaide toen ze zag dat ze nog anderhalf uur zou doen over de laatste 400 meter.

Sommige parkeerplaatsen waren slecht of zelfs helemaal niet toegankelijk vanwege de modder. Een aantal mensen kwam met de auto vast te zitten. "Een tiental boeren hielp de vastgelopen auto's vlot te trekken", zei de woordvoerder.

"De parkeervelden zijn geopend vandaag, echter heeft de hevige regenval van gisteren wél sporen nagelaten, waardoor het autoverkeer vertraging oploopt", zegt de organisatie vrijdag.

Bezoekers wordt "ten zeerste" aangeraden om gebruik te maken van de pendelbussen die rijden tussen station Den Bosch en het festivalterrein in Schijndel. "Is het nemen van de pendelbus voor jou niet mogelijk en kom jij met de auto? Vertrek indien mogelijk op tijd, om zodoende de spits te ontlasten. Houd daarbij rekening met een langere reistijd."

'Je kunt hier werkelijk niets tegen doen'

Paaspop begint officieel vandaag, maar groothandel Sligro had het festival donderdag afgehuurd. Het bedrijf rekende op zo'n 30.000 festivalgangers.