Officieuze Paaspop-aftrap eindigt voor aantal feestvierders in de blubber

De officieuze aftrap van Paaspop donderdagavond is voor een onbekend aantal festivalgangers in de modder geëindigd. Door parkeerproblemen konden zij het festival niet bereiken. Op sociale media zeggen mensen dat ze urenlang moesten wachten.

Op sociale media klaagden sommigen over de bereikbaarheid van het festival. Zo schrijft het Brabants Dagblad over een belangstellende die omdraaide toen ze zag dat ze nog anderhalf uur zou doen over de laatste 400 meter.

"We zijn op de hoogte van deze situatie en vinden het ontzettend vervelend om te horen dat onze bezoekers hier last van ondervinden", reageerde Paaspop donderdagavond. "Het was een situatie die we niet eenvoudig konden oplossen, ongeacht onze voorbereidingen."