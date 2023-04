Ex-Red Hot Chili Peppers-gitarist vond muziek 'cooler' met hem erbij

Josh Klinghoffer, de ex-gitarist van de Red Hot Chili Peppers, is van mening dat de band "coolere" muziek maakte toen hij er nog in zat. Dat zegt de 43-jarige muzikant in de podcast 5 Notas.

Klinghoffer verliet de muziekformatie in 2019, nadat hij tien jaar lid van de band was geweest. In die periode verving hij gitarist John Frusciante, die weer terugkeerde.

De muzikant is niet onder de indruk van het nieuwe repertoire van de Red Hot Chili Peppers. "Ik heb de albums natuurlijk beluisterd, maar het is moeilijk... Want eerlijk gezegd denk ik dat wij coolere muziek maakten. Ik wil niet negatief doen over andermans muziek, maar ik was geschokt toen ik hun nieuwe plaat hoorde." Klinghoffer zegt dat het hem niet eens lukte het album Return of the Dream Canteen helemaal af te luisteren.