Gangsta's Paradise-rapper Coolio overleed aan overdosis fentanyl

De Amerikaanse rapper Coolio is overleden aan een overdosis fentanyl. De doodsoorzaak van de rapper, die in september vorig jaar op 59-jarige leeftijd overleed, is donderdag bekendgemaakt.

Coolio, wiens echte naam Artis Leon Ivey Jr. is, is vooral bekend van de jaren negentighit Gangsta's Paradise. Rond die tijd had ook hij succes met de nummers C U When U Get There en Fantastic Voyage.