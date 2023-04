Drie mannen gaan levenslang de cel in voor moord op rapper XXXTentacion

Delen via E-mail

De drie mannen die rapper XXXTentacion hebben vermoord, gaan levenslang de gevangenis in. Dat melden Amerikaanse media.

De twintigjarige XXXTentacion werd in juni 2018 doodgeschoten in Florida. Dat gebeurde voor de deur van een motordealer in Deerfield Beach. De daders blokkeerden de auto van de rapper en beroofden hem vervolgens van een Louis Vuitton-tas waarin 50.000 dollar cash zat. Daarna werd hij door een van de mannen neergeschoten.