Sean Combs betaalt Sting elke dag 5.000 dollar vanwege I'll Be Missing You

Sean Combs, beter bekend als P. Diddy, betaalt Sting elke dag duizenden dollars. De rapper vergat in 1997 om toestemming te vragen voor het nummer I'll Be Missing You, dat is gebaseerd op de hit Every Breath You Take van The Police.

Combs bracht I'll Be Missing You uit ter nagedachtenis aan rapper The Notorious B.I.G, die in hetzelfde jaar werd doodgeschoten. De plaat werd bekroond met onder meer een Grammy en was in Nederland de grootste hit van 1997.

Het is onbekend hoeveel Combs zelf aan de plaat verdient, maar hij bevestigt donderdag op Twitter dat hij de voormalige The Police-frontman Sting elke dag 5.000 dollar (omgerekend 4.586 euro) betaalt.

In een eerdere podcast bevestigde Sting al dat hij dagelijks geld verdient aan de hiphophit. Combs moet hem voor de rest van zijn leven blijven betalen. "We zijn nu hele goede vrienden", voegde de Britse zanger daaraan toe.

Sting kreeg tip van Elton John

"Die gasten pakken jouw spul, maken er een nummer van en kijken later wel hoe het juridisch zit", zei Sting in 2003 tegen Rolling Stone. Ook toen was er geen sprake van ruzie tussen hem en de rapper. Elton John zou de tip hebben gegeven om geld te eisen. "Ik heb een paar van mijn kinderen laten studeren met de opbrengst", zei Sting.

Every Breath You Take uit 1983 is een van de grootste hits van The Police. Sting was zanger en schrijver van die band.

