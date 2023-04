Aerosmith-zanger Steven Tyler ontkent minderjarige te hebben misbruikt

Steven Tyler heeft via zijn advocaat gereageerd op de misbruikaanklacht die eind 2022 tegen hem werd ingediend. De zanger van Aerosmith ontkent volgens Rolling Stone dat hij in de jaren zeventig een destijds minderjarige vrouw heeft gedwongen tot seksuele handelingen.

De vrouw, genaamd Julia Holcomb, zegt in haar aanklacht dat ze Tyler in 1973 ontmoette tijdens een concert van Aerosmith. Ze was destijds zestien jaar oud.

De vrouw zou vervolgens meerdere keren tegen haar zin seks met Tyler hebben gehad. De zanger was destijds haar voogd, zodat ze als minderjarige met hem mee mocht op wereldtour. Holcomb schrijft in haar aanklacht dat ze "Tylers roem en geld niet kon weerstaan" en spreekt van machtsmisbruik.

Ook zou Tyler Holcomb hebben gedwongen om haar zwangerschap af te breken. Nadat ze dit had gedaan, verliet Holcomb de zanger.

Tyler wil dat aanklacht wordt ingetrokken

Volgens de Amerikaanse artiest was de seksuele relatie tussen hen wederzijds. Hierbij voert hij het argument aan dat hij haar voogd was. Tyler eist dat de aanklacht wordt ingetrokken. Holcomb reageert via haar advocaat woedend op zijn woorden. "Hij probeert hiermee mijn woorden te verdraaien."

Zowel Holcomb als Tyler vertelden eerder over hun relatie: de zanger in zijn biografie en Holcomb in een documentaire over misbruik in de rockwereld.