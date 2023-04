Nick & Simon nemen afscheid in Ahoy, maar zien we ze echt niet meer samen?

Hebben ze ruzie of is de muzikale rek er simpelweg uit? Nick & Simon zijn de komende dagen in Rotterdam Ahoy voor het laatst samen op het podium te zien. Maar betekent dat echt het einde van het Volendamse duo?

"Meer tijd voor persoonlijke creativiteit en soloambities." Dat is waar Nick & Simon naar verlangden toen ze aankondigen uit elkaar te gaan. In talkshow Jinek bleek al snel dat Simon Keizer degene was die een punt achter het duo wilde zetten. Nick Schilder had nog wel door gewild.

"Het was voor het eerst dat ik geen zin had in Nick & Simon", blikte Keizer destijds terug op de periode na zijn wereldreis in 2020. Een jaar later besloot hij definitief dat Nick & Simon niet verder zouden gaan.

"Voor mij was het nog niet klaar", vertelde Schilder. "We hadden net na zestien jaar een vernieuwend concept neergezet. En ik weet zeker dat we dat over een aantal jaar nog eens hadden kunnen doen. Er was geen sprake van sleur voor mij."

Over de houding van beide mannen daar aan tafel en in enkele andere programma's waarin ze samen verschenen is veel gezegd. Volgens critici keken de twee elkaar amper aan. Zelf zeiden ze dat ze geen ruzie hebben.

'Inmiddels is het weer goed tussen ons'

Afgelopen december deelde Schilder iets meer over hoe het er achter de schermen bij Jinek aan toe ging. "Ik heb er niet voor gekozen om te stoppen. Het voelde toch een beetje alsof ik voor een miljoen kijkers mijn verkering zat uit te maken", vertelde hij in LINDA.

Schilder vond het lastig dat hij door Keizers besluit "knopen moest doorhakken die hij helemaal niet door wilde hakken". Ook gaf hij toe dat de communicatie tussen hen in eerste instantie stroef verliep.

"En dat leverde frictie op. Maar inmiddels is het weer goed tussen ons. Ook omdat ik snap hoe dapper Simons besluit was. Want hij weet als geen ander dat je zo'n beslissing niet alleen voor jezelf neemt."

Daarmee lijkt de lucht geklaard voor de afscheidstournee, die vanavond begint. De afgelopen weken speelden Nick & Simon al door het hele land op verschillende poppodia. "Woorden schieten tekort en de laatste concerten komen steeds dichterbij", schrijven ze aan de vooravond van de laatste clubshow in Hengelo.

Afscheidsconcerten in Ahoy en gezamenlijke tv-programma's

Woensdagavond beginnen Keizer en Schilder aan een nagenoeg uitverkochte concertreeks van zes shows in Rotterdam Ahoy. Daar zullen ze voor de laatste keer hits als Kijk Omhoog, Pak Maar M'n Hand en Rosanne zingen.

Voorlopig althans. Want zoals Nederland onlangs nog heeft gemerkt, zijn duo's vaak niet voor altijd uit elkaar. Zo maakten Acda en De Munnik bekend na acht jaar weer samen te gaan optreden. Zij dachten destijds ook dat de koek op was, maar na een periode van minder contact bracht hun vriendschap hen toch weer bij elkaar in de studio.

Het zou zomaar kunnen dat een beetje afstand het Volendamse duo ook goed doet. Helemaal zonder elkaar doen ze het voorlopig in ieder geval niet. Ze blijven nog gezamenlijk televisieprogramma's maken.

Komende woensdag is de laatste aflevering te zien van het programma Strandgasten, waarin ze samen met Kees Tol muzikale gasten ontvangen en optreden. Het is nog niet bekend welk tv-programma het drietal hierna voor de AVROTROS gaat maken.