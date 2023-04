Soulzangeres Gladys Knight komt naar Nederland met afscheidstournee

Gladys Knight doet ook Nederland aan met haar afscheidstournee. De 78-jarige Amerikaanse soulzangeres staat op 1 juni in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De kaartverkoop begint donderdagochtend.

Met Empress of Soul - The Farewell Tour neemt Knight afscheid van een zangcarrière van ruim vijftig jaar.

Met Gladys Knight & the Pips, een groep die ze vormde met familieleden, scoorde de zangeres hits als Midnight Train To Georgia, Home Is Where The Heart Is en Baby Don't Change Your Mind.

Solo had Knight in 1989 een grote hit met License To Kill. Dat nummer was gemaakt voor de gelijknamige James Bond-film met Timothy Dalton in de rol van de geheim agent.