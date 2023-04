Willem Wilminkprijs voor beste kinderlied gaat weer naar Jurrian van Dongen

Liedjesschrijver Jurrian van Dongen is de winnaar van de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied 2023. Van Dongen won de prijs voor Een soort van, een liedje dat actrice Marie-Mae van Zuilen zong in tv-programma Het Klokhuis.

Een soort van gaat over het thema misbruik en maakte veel indruk op de jury van de prijs. "Elk verstild woord is afgewogen en elke gevoelige noot met zorg gekozen. Onder je huid, daar kruipt dit lied en daar blijft het zitten", aldus de vakjury van de Wilminkprijs. Van Zuilen en Peter van de Witte, die de muziek schreef, delen het prijzengeld van 5.000 euro.

Het is voor Van Dongen de tweede keer dat hij de prijs in de wacht sleept. Vorig jaar won hij met zijn lied Give me some skin, dat eveneens in Het Klokhuis werd gezongen, toen door onder anderen Maarten Heijmans.