Frankfurt wil geen concert van Roger Waters, maar hij speelt wel in Amsterdam

Roger Waters' zevende solo concertreeks This Is Not A Drill verloopt allesbehalve soepeltjes. De politieke denkbeelden van de Pink Floyd-muzikant zorgden er zelfs voor dat de Duitse stad Frankfurt zijn aankomende concert wil annuleren. Vanaf vandaag speelt hij wel drie keer in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hoe zit dat?

"Waters is een antisemiet met een van de grootste podia ter wereld", stelde het stadsbestuur van Frankfurt afgelopen februari. De stad kondigde toen aan dat het concert van de voormalig Pink Floyd-voorman dat voor mei gepland stond, niet zou doorgaan. "De reden voor deze annulering is zijn continue anti-Israël-gedrag."

Water spreekt zich regelmatig uit tegen de Israëlische regering en diens behandeling van Palestijnen. Hierbij noemt hij Israël meermaals een "apartheidsstaat". De situatie in het land vergelijkt hij met de tijd van apartheid in Zuid-Afrika. Ook vergelijkt hij de Israëlische regering regelmatig met nazi-Duitsland. De muzikant roept op tot een culturele boycot van Israël. Artiesten die wel in het land optreden kunnen op flinke kritiek van hem rekenen.

Zijn uitingen zijn niet nieuw: Waters heeft tijdens zijn optreden op Rock Werchter in 2013 al eens een ballon van een varken door de zaal vliegen. Op het beest was een davidster (Joods symbool) te zien. Dit leidde tien jaar geleden al tot flink wat ophef, vooral bij Joodse media en organisaties. Zij trekken regelmatig aan de bel over uitspraken van Waters of de theorieën die hij aanhangt.

Frankfurt wil Waters niet, volgen Berlijn en Keulen?

Wat het optreden van Waters op 28 mei in Frankfurt nog gevoeliger maakt, is de locatie waar het gepland stond. Hij zou namelijk in de Festhalle spelen, een concertzaal die in 1938 werd gebruikt om honderden joden te verzamelen. Ze werden mishandeld en vanuit de zaal naar concentratiekampen vervoerd. Een monument staat voor het gebouw om deze gebeurtenissen te herdenken. Ongepast om daar een concert van Waters te geven, vindt het Frankfurter stadsbestuur.

Ook in Keulen en Berlijn gaan na het besluit van Frankfurt stemmen op om een stokje te steken voor Waters' concerten. De muzikant moet daar in mei optreden en laat het er niet bij zitten. Hij heeft een advocatenkantoor in de arm genomen om ervoor te zorgen dat niet nog meer van zijn shows op de tocht komen te staan.

Waters ontkent een antisemiet te zijn en stelt slechts problemen te hebben met de Israëlische regering. Hij vindt dan ook dat het afblazen van zijn concerten onrechtmatig is en gevaarlijk is voor kunstenaars en muzikanten die zich uiten. Over de show in Frankfurt lijkt het laatste woord dus nog niet gezegd. Het staat ook gewoon nog in de agenda van de Festhalle en Waters zelf.

Krakau weert Waters ook

Frankfurt is niet de eerste stad die probeert Waters buiten de deur te houden. De Poolse stad Krakau kondigde vorig jaar al aan dat zijn concerten die gepland stonden voor april dit jaar, niet doorgaan.

In dit geval zijn het Waters' opvattingen over de oorlog in Oekraïne die op weerstand stuiten. De muzikant richt zich in een open brief aan de Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska. Waters stelt daarin dat "nationalisten in Oekraïne de oorlog met Rusland hebben uitgelokt".

Voor Polen, dat zich sinds de inval in Oekraïne als een uitgesproken bondgenoot van hun buurland opstelt, genoeg reden om Waters niet te ontvangen.

In Nederland 'gewoon' drie shows

Maar hoe zit het in Nederland? Het Centrum Informatie en Documentatie Israël spreekt zich in het AD fel uit tegen Waters, maar pleit niet voor een boycot. Wel vragen ze het bestuur van de Ziggo Dome, waar de concerten plaatsvinden, om de show goed in de gaten te houden. Mochten er antisemitische uitingen zijn, dan zijn ze alsnog voor een boycot.

Concertorganisator MOJO heeft al laten weten niet van plan te zijn de shows te annuleren. "Een kleine 50.000 mensen verheugen zich op deze concerten. We organiseren al jarenlang zijn shows om muzikale redenen maar dat betekent niet we achter zijn uitspraken staan. Artiesten hebben vaker een (politieke) mening die ze uitdragen, wat onderdeel is van hun artistieke en persoonlijke vrijheid", aldus een woordvoerder.