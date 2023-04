Waarom zanger Lewis Capaldi misschien met muziek móét stoppen

Muziek maken terwijl je het syndroom van Gilles de la Tourette hebt: voor Lewis Capaldi blijkt het steeds complexer te worden. Er is een reële kans dat hij noodgedwongen zijn muziekcarrière moet beëindigen. Componeren, zingen en spelen verergeren namelijk zijn tics. Wat speelt er allemaal rondom de succesvolle Schotse zanger?

"Alleen muziek maken veroorzaakt dit bij mij, anders kan het maanden goed gaan. Het is een rare situatie", zegt de 26-jarige artiest in een interview naar aanleiding van zijn nieuwe Netflix-documentaire How I'm Feeling Now.

De zanger vertelt dat zijn ouders vrezen voor zijn gezondheid. Ze vragen zich af of hij niet gewoon met muziek moet stoppen. "Op dit moment is de afweging dat het de moeite waard is om door te gaan. Maar als het zover komt dat het me schaadt, stop ik. Ik vind overdrijven verschrikkelijk, maar er is een reële kans dat ik hierdoor muziek moet opgeven."

Tics maken optreden lastiger

In september vorig jaar maakte Capaldi bekend dat hij het syndroom van Gilles de la Tourette heeft. Live spelen is daardoor soms moeilijk. Hij krijgt botox geïnjecteerd om tics in zijn schouder te onderdrukken. "Het is iets waar ik mee leef, maar het is niet zo erg als het eruitziet", zei hij toen. "Ik dacht eerst dat ik een vreselijke slopende ziekte had. Dus tourette vind ik dan wel prima. Verder ben ik supergezond."

In de documentaire die op 5 april verschijnt, vertelt Capaldi over paniekaanvallen tijdens zijn tournee in 2020. Toen wist de zanger nog niet dat hij aan tourette lijdt. "Het voelde alsof ik gek werd. Ik kon niet ademen. Ik zweette, mijn hele lichaam begon te stuiptrekken." De diagnose gaf hem enige rust en verminderde de paniekaanvallen.

Mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette ontwikkelen vaak tics, zoals plotselinge bewegingen en geluiden waar ze geen controle over hebben. Voorbeelden daarvan zijn snel met de ogen knipperen, de schouders optrekken of korte fluitgeluiden maken. Slechts een klein deel van de patiënten scheldt en vloekt.

Fans zingen door als Lewis Capaldi aanval krijgt op podium

Zanger heeft ook last van draaiduizeligheid

Vorige week werd duidelijk dat Capaldi ook last heeft van de evenwichtsstoornis vertigo, ook wel draaiduizeligheid genoemd. "Ik leef, maar de afgelopen tijd ging het niet zo goed met mij", zei de artiest. "Ik ga niet dood, dus dat is goed. Een paar dagen lang dacht ik dat dit wel ging gebeuren, maar gelukkig ben ik nu hier." Capaldi vertelde ook dat hij leert om te gaan met "dit probleem".

Bij vertigo zie je alles om je heen draaien. Je kunt ook het gevoel hebben dat je zelf ronddraait, terwijl je toch stilligt of zit. Draaiduizeligheid wordt veroorzaakt door een verstoring van het evenwichtsorgaan.