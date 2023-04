Ellie Goulding wil klimaat niet meer belasten met tour: 'Nooit meer een privéjet'

Ellie Goulding wil nooit meer in een privévliegtuig stappen om naar een optreden te gaan. De Britse zangeres, die als ambassadeur van de Verenigde Naties tegen klimaatverandering strijdt, wil het klimaat zo min mogelijk belasten met haar tournees, vertelt ze aan NU.nl.

"Tien jaar geleden heb ik weleens in een privévliegtuig gezeten", vertelt de zangeres van hits als Burn en Love Me Like You Do toe. "Ik was toen nog niet zo op de hoogte van klimaatverandering en de impact van bijvoorbeeld vliegen. Ik geef meteen toe dat ik onwetend was."

Haar verleden met enkele vluchten in een privévliegtuig achtervolgt haar nog steeds. "Zodra ik op Twitter over het klimaat begin, zijn het altijd dezelfde mensen die reageren met een foto van mij naast een privéjet. 'Dit ben jij toch?', schrijven ze er dan bij."

Goulding is zich nu meer bewust van de invloed van haar handelingen op het klimaat. "Ik laat de kraan niet zomaar lopen tijdens het tandenpoetsen, ik probeer alles te recyclen."

Voor artiesten is het vooral ingewikkeld om zo klimaatneutraal mogelijk te toeren. "Maar ik wil alleen nog optreden als daar wel rekening mee wordt gehouden. Het zou me boos en verdrietig maken als dat niet het geval is. We doen ons best om Live Nation en de zalen waar we spelen daar ook bewust van te maken. Alle partijen zouden zich daar vol voor moeten inzetten."

Goulding geeft op 30 oktober een concert in TivoliVredenburg in Utrecht. Ze bracht op 7 april haar vijfde album Higher Than Heaven uit.

