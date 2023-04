Ellie Goulding wil meer zijn dan 'zangeres van dat nummer uit die bondagefilm'

Zelf al je muziek schrijven en toch je grootste succes boeken met dat ene nummer dat je niet zelf bedacht. Het overkwam Ellie Goulding met de wereldhit Love Me Like You Do. De zangeres, die vrijdag haar vijfde plaat Higher Than Heaven uitbrengt, vertelt aan NU.nl dat ze zich hier weleens gefrustreerd over heeft gevoeld.

"Ik merk vooral dat mijn fans zich er flink aan storen", glimlacht Goulding als NU.nl haar vraagt naar het succes van nummers als Burn en Love Me Like You Do. Met beide nummers haalde ze de eerste plaats in het Verenigd Koninkrijk en de top tien in Nederland. Goulding schreef juist aan deze nummers weinig tot niet mee. "Ik heb dat zelf ook wel lastig gevonden", geeft ze toe.

"Het zou fijn zijn als mensen me zien als muzikant, producer en zangeres. Ik wil niet alleen herinnerd worden vanwege een nummer uit een film over bondage", zegt ze lachend, daarmee verwijzend naar Love Me Like You Do. Het nummer werd gebruikt voor soundtrack van de film Fifty Shades Of Grey.

Goulding weet dat bijvoorbeeld haar vorige album Brightest Blue een minder groot publiek bereikte. "Weinig mensen kennen die nummers, maar ik vind dat zelf nog steeds een sterk album. Maar als artiest denk je dat alles dat je maakt door de goden is aangeraakt. Als dat niet zo voelt, heeft het ook geen zin om het uit te brengen. Als mensen er vervolgens niet naar luisteren, denk je: hoe kan dat? Dat is je ego."

'Ik schreef niet over mijn zwangerschap, maar over wat me als tiener bezighield'

Ondanks haar liefde voor haar vorige plaat gooit Goulding het ditmaal over een geheel andere boeg. Higher Than Heaven is haast het tegenovergestelde van Brightest Blue, dat een stuk experimenteler was en persoonlijke teksten had.

Veel artiesten grijpen elk interview aan om te onderstrepen hoe persoonlijk hun nieuwe album wel niet is. Niet Ellie Goulding. Zij schreef ditmaal juist over heel andere dingen dan wat ze zelf meemaakte.

"De eerste negen maanden dat ik aan Higher Than Heaven werkte, was ik zwanger. In het begin wist niemand om me heen dat nog. Het was toen moeilijk uit te leggen waarom ik me steeds zo ziek voelde."

De zangeres denkt achteraf dat ze mede daarom aan de realiteit wilde ontsnappen. Dat kwam naar buiten tijdens de studiosessies voor de plaat. "Ik schreef niet over mijn zwangerschap, maar over liefde, passie en dwaze verliefdheid. Eigenlijk alle dingen waar ik over schreef toen ik nog een tiener was. De nostalgie die daarbij kwam kijken was fijn."

'Na de lockdown perfecte moment voor popknallers'

Goulding werkte opnieuw samen met grote popproducers en -schrijvers als Greg Kurstin (Adele, Sia) en Julia Michaels. "We zaten allemaal op dezelfde golflengte. Na de lockdown kwamen we weer samen en zaten we vol energie en blijdschap. Het was het perfecte moment om grote popknallers te schrijven waar iedereen op kan dansen."

"Het is voor het eerst dat alles zo natuurlijk ging met de schrijvers met wie ik werkte. We volgden vooral ons instinct en we dachten niet over elke stap tien keer na. Dat doe ik normaal wel, dus het was fijn om dat eens los te laten", zegt ze lachend.

Goulding toert in het najaar door Europa, waarbij ze ook een concert geeft in TivoliVredenburg in Utrecht. Ze merkte onlangs bij haar eerste show hoeveel plezier ze heeft in het zingen van de nieuwe nummers. "Het kan best zwaar zijn om liedjes met een persoonlijk verhaal live te zingen. Dit luchtige materiaal is juist verfrissend om te doen."