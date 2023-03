Guus Meeuwis stopt na achttien jaar met concertreeks Groots met een zachte G

Delen via E-mail

Na 75 concerten vindt Guus Meeuwis het mooi geweest: hij stopt met zijn concertreeks Groots met een zachte G. De Brabantse zanger kondigt het einde aan in een interview met het AD

Het laatste Groots met een zachte G-concert staat gepland in 2024. Daarna beëindigt Meeuwis de reeks, die sinds 2006 een begrip is. Dit jaar geeft hij nog drie concerten in juni.