Procol Harum-songwriter Keith Reid op 76-jarige leeftijd overleden

Songwriter Keith Reid, een van de oprichters van Procol Harum, is op 76-jarige leeftijd overleden. De Britse band meldt dat de schrijver op 23 maart in het ziekenhuis in Londen is gestorven aan de gevolgen van kanker.

Reid richtte Procol Harum in 1967 op met onder anderen zanger Gary Brooker, die vorig jaar overleed. Hoewel Reid officieel lid was van de band, was hij alleen actief als songwriter van de groep.

Hij schreef de teksten van vrijwel alle nummers van Procol Harum. Zo ook die van A Whiter Shade of Pale, de grootste hit van de band.

Reid schreef ook sporadisch voor andere artiesten. Zo werkte hij mee aan de hit You're the Voice van John Farnham uit 1986.

