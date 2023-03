Dries Roelvink treedt op 6 november op in Concertgebouw

Dries Roelvink treedt op 6 november op in Het Concertgebouw in Amsterdam. Dat maakt de zanger donderdag bekend in De Telegraaf. De kaartverkoop start zaterdag om 10.00 uur.

Roelvink zorgde in 1994 al eens voor een uitverkocht Concertgebouw. "De afgelopen tijd hebben we de stoute schoenen aangetrokken, een avond uitgekozen en de zaal geboekt", vertelt de Amsterdamse zanger.

De 64-jarige zanger erkent dat het spannend is. "Natuurlijk, je investeert er veel tijd en geld in, maar ik denk wel dat het gaat lukken. Een paar jaar geleden was Paradiso ook in een mum van tijd uitverkocht. En deze zaal, dit Concertgebouw, dat is zo'n bijzondere ambiance. Ik raak al onder de indruk als ik ernaar kijk."

Een optreden in Koninklijk Theater Carré staat nog op het verlanglijstje van Roelvink. Hij gaf daar in 1995 al eens een concert. "Maar een paar jaar geleden kwam ik daar ineens niet door de ballotagecommissie", vertelt de zanger. "Ik wilde er weer een concert geven, maar er was geen plek."