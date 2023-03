Acda en De Munnik geven twee extra concerten in Ziggo Dome

Acda en De Munnik komen met twee extra concerten naar de Ziggo Dome. De drie oorspronkelijke optredens waren binnen een uur uitverkocht, dus hebben de muzikanten nieuwe data toegevoegd: 15 en 16 december.

"We zijn het weekend bedolven onder berichten van mensen die geen kaarten meer konden krijgen, dus er moest een oplossing worden gevonden", vertelt Acda in een persbericht.

Zijn collega vult aan: "Dat bleek natuurlijk best een uitdaging want de kalender zit helemaal vol, maar na wat belletjes links en rechts hebben we toch nog een paar dagen gevonden in december. We hopen op deze manier iedereen blij te kunnen maken."