Childish Gambino wint rechtszaak over vermeend plagiaat

Childish Gambino heeft volgens de rechter geen plagiaat gepleegd met zijn nummer This Is America. Muzikant Kidd Wes had de rapper aangeklaagd omdat het lied te veel op zijn Made In America zou lijken.

Volgens de rechter die de zaak behandelde is van grote gelijkenis geen sprake. "Een vluchtige vergelijking met de beschuldigde compositie leert dat de refreinen inhoudelijk totaal anders zijn en niet wezenlijk op elkaar lijken", valt te lezen in een verklaring.

"We zijn erg dankbaar voor de beslissing van de rechtbank", zegt de advocaat van Donald Glover, zoals Childish Gambino eigenlijk heet, tegen muzieksite Pitchfork. "Er is geen zaak, aangezien er geen sprake is van inbreuk op copyright. Dat was snel duidelijk door een simpele vergelijking van de nummers."