Drie reünieconcerten Acda en De Munnik in Ziggo Dome uitverkocht

Acda en De Munnik staan in oktober drie keer in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. De zangers kondigden donderdag hun terugkeer als muzikaal duo aan.

"Dit hadden we echt, echt niet verwacht", schrijven Acda en De Munnik op Instagram. "We hebben geen data meer in oktober, maar we gaan in gesprek met de Ziggo Dome om te kijken of er dit jaar nog iets mogelijk is."