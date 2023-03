André Hazes bevestigt aanwezigheid bij Holland zingt Hazes 2024: 'Dit wil ik weer'

De editie van 2023 is pas een paar dagen achter de rug, of André Hazes laat alweer weten dat hij volgend jaar weer van de partij is bij Holland zingt Hazes.

"Weer spelen in de Ziggo Dome voelde als thuiskomen", schrijft Hazes donderdag op Instagram. "Het publiek van Holland zingt Hazes is het beste publiek ter wereld. Het was alsof ik door vijftienduizend man gedragen werd."

Even was het onzeker of de zanger zou optreden tijdens de recentste editie, waarbij liedjes van zijn overleden vader worden gezongen. De 28-jarige artiest was verslaafd aan drank en drugs en had last van stemproblemen. Uiteindelijk werd Holland zingt Hazes toch zijn comeback op het podium.

"Een heel bijzonder moment om mijn eerste nummers weer te zingen. En om samen met het publiek mijn vader te eren", zegt Hazes. "Nog voordat Holland zingt Hazes dit jaar voorbij was, wist ik het al 100 procent zeker: dit wil ik volgend jaar weer."