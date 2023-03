Acda en De Munnik na acht jaar weer bij elkaar, bezig met nieuwe muziek

Thomas Acda en Paul de Munnik gaan weer samen optreden. Het duo ging in 2015 uit elkaar, maar de zangers bleken elkaar toch te missen. Acda en De Munnik zijn opnieuw de studio ingedoken en geven op 28 oktober een show in de Ziggo Dome.

"Thomas en ik hebben altijd wel contact gehouden, maar de afgelopen jaren begonnen we de vriendschap wel te missen", vertelt De Munnik. "We spraken weer vaker af en hebben in september op Ameland afgesproken met David Middelhoff om uit te zoeken of het leuk was om ook weer muziek te maken."

Volgens Acda was de chemie toen snel weer terug. "We hadden plezier, de liedjes ontstonden vanzelf en we besloten dat het tijd werd voor een reünie op een plek waar we nog niet eerder hebben gespeeld. We kijken er enorm naar uit om op 28 oktober ons oude repertoire van de plank te halen en nieuwe muziek te brengen."

De zangers, bekend van hits als Het Regent Zonnestralen en Niet Of Nooit Geweest, ontmoetten elkaar in 1988. Ze maakten daarna theatervoorstellingen en muziek. Hun platen werden bekroond met Edisons en de Gouden en Zilveren Harp. In 2015 besloten ze uit elkaar te gaan. Vooral De Munnik "was het toeren zat".

Acda en De Munnik stonden de afgelopen jaren wel af en toe samen op het podium. Samen met Maan en Typhoon maakten ze het nummer Als Ik Je Weer Zie. Ook maakten de zangers deel uit van de gelegenheidsformatie The Streamers.