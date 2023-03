Lil Kleine stapt over naar managementbureau van partner Ali B

Rapper Lil Kleine verandert na jaren van management. Hij verlaat het kantoor van Nathan Moszkowicz en stapt over naar SPEC, het bureau van Breghje Kommers, de vrouw van Ali B. Dat laat Kommers donderdag aan het ANP weten.

Lil Kleine en Ali B kennen elkaar onder meer van het programma The voice of Holland, waar ze allebei coaches waren. Lil Kleine en Moszkowicz zouden "in goed overleg" uit elkaar zijn gegaan. De naam van de rapper staat donderdagmiddag nog wel op de website van Moszkowicz' managementkantoor NAMAM. Het bedrijf was niet bereikbaar voor commentaar.