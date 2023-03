Rapper 6ix9ine door groep mannen mishandeld in sportschool

Rapper 6ix9ine is in het ziekenhuis opgenomen nadat hij door een groep mannen in elkaar is geslagen, melden verschillende Amerikaanse media. Het voorval vond plaats in een sportschool in het zuiden van de Amerikaanse staat Florida. Bij de aanval raakte de rapper onder meer gewond aan zijn gezicht.

Volgens zijn advocaat Lance Lazarro werd de 26-jarige rapper door drie of vier mannen aangevallen. De daders sloegen op de vlucht toen medewerkers van de sportschool rumoer hoorden.

De rapper, bekend van nummers als Fefe met Nicki Minaj, werd vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onduidelijk of 6ix9ine daar nog steeds verblijft.