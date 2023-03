Honderden Bollywood-nummers niet langer te beluisteren op Spotify

Spotify heeft honderden nummers uit Bollywood-films van de streamingdienst verwijderd. Het platform is er niet in geslaagd met muzieklabel Zee Music een overeenkomst te sluiten over de gebruiksrechten voor de muziek.

In een verklaring aan muziekblad Billboard bevestigt Spotify dat de overeenkomst met Zee Music is verlopen en dat het bedrijf er niet in is geslaagd een nieuw contract te sluiten. "Spotify zal de onderhandelingen in goed vertrouwen voortzetten in de hoop snel een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden", schrijft het bedrijf.

Onder meer het nummer Apna Bana Le uit de film Bhediya is niet meer via het platform te beluisteren. Dat was de afgelopen twee weken het meest beluisterde lied op Spotify in India.