French Montana aangeklaagd voor schietincident bij restaurant

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

French Montana wordt aangeklaagd voor een schietincident dat begin dit jaar plaatsvond in een restaurant in Miami. Volgens aanklager Carl Leon vonden op die locatie de opnames van een videoclip plaats en heeft de rapper niet de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen. Bij het schietincident raakten tien mensen gewond.

Leon zegt tegen TMZ dat hij was gevraagd om een rol te spelen in de clip. Hij stelt dat French Montana, zijn label en het restaurant verantwoordelijk waren voor de veiligheid op de locatie.

Volgens een vertegenwoordiger van French Montana was Leon helemaal niet op uitnodiging van de rapper aanwezig in het restaurant. Van clipopnames zou zelfs geen sprake geweest zijn. Het zou gaan om een feestje vanwege de release van een mixtape, waarvan buiten wat opnames werden gemaakt. Tijdens die opnames zou een nog onbekende schutter het vuur hebben geopend.

Leon eist een schadevergoeding van meer dan 50.000 dollar (ruim 46.000 euro). "Hij wil hier alleen maar een slaatje uit slaan", reageert de vertegenwoordiger van French Montana op die eis. "We stellen voor dat hij eens goed in de spiegel kijkt en zich afvraagt of zijn geliefden nog respect voor hem kunnen opbrengen als ze weten dat hij liegt voor geld."