Drie mannen schuldig bevonden aan moord op rapper XXXTentacion

De drie mannen die terechtstonden voor de moord op rapper XXXTentacion, zijn allemaal schuldig bevonden. Dat maakte een jury in Florida maandag bekend , na een rechtszaak van vier weken.

XXXTentaction, wiens echte naam Jahses Onfroy was, werd in 2018 overvallen nadat hij een groot geldbedrag had gepind. Na een worsteling van 45 seconden werd hij doodgeschoten.