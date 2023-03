Maximale taakstraf voor man die tonnen wegsluisde van Eurosonic Noorderslag

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De financieel medewerker die ruim 300.000 euro wegsluisde van Eurosonic Noorderslag (ESNS), is maandag veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Daarnaast krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden en moet hij alles terugbetalen.

De organisatie van Eurosonic Noorderslag ontdekte de fraude in de zomer van 2021. De dader was toen al bijna twee jaar geld aan het wegsluizen. Relatief kleine bedragen kwamen terecht bij goksites of werden weggeboekt naar privérekeningen.