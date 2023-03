Trucs en valkuilen bij online ticketverkoop: dit moet je weten

Van digitale wachtrijen tot dynamische prijzen: een kaartje kopen voor je favoriete artiest of festival is er niet makkelijker op geworden sinds de markt is overgeleverd aan computersystemen. Is alles eigenlijk wel toegestaan? En wat kun je zelf doen om frustraties en geldklopperij te voorkomen?

Bij populaire evenementen lopen de emoties nog wel eens op. Zo moesten mensen die op een kaartje voor Taylor Swift hoopten, zich eerst registreren als geverifieerde fan, om vervolgens uren in een online wachtrij te staan. Vaak was dat tevergeefs, omdat het verkoopsysteem door bots werd aangevallen. Ook de dynamische prijzen van Ticketmaster, ook wel Platinum Tickets genoemd, zorgen regelmatig voor onvrede. Kaartjes voor Beyoncé blijken dan opeens veel duurder te zijn dan van tevoren is aangekondigd.

Om met dat laatste te beginnen: dat is gewoon toegestaan in een vrije markt, net als bij hotelovernachtingen en vliegtuigtickets. "Een prijs mag aangepast worden op basis van vraag en aanbod", vertelt Saskia Bierling van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). "Afhankelijk van het moment kan een kaartje dus van prijs verschillen."

Die prijs kan soms flink oplopen en de tijd tikt snel door. Je later bedenken omdat je het kaartje toch te duur vindt, is er niet bij. Als je afrekent, ga je namelijk akkoord met het bedrag dat wordt gepresenteerd. "Bij ticketverkoop snap ik wel dat je meer onder druk staat om snel toe te slaan", reageert Bierling. "Maar de hoofdregel blijft dat de prijs moet vaststaan op het moment dat je de aankoop doet. Je moet dan alle kosten kunnen zien. Zodra je een bepaald bedrag accepteert, moet dat ook de totale prijs zijn die je uiteindelijk kwijt bent."

Bedenk van tevoren hoeveel geld je wil uitgeven

Koop je een televisie of wasmachine, dan heb je nog een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Voor concertkaartjes geldt die niet. Laat je dus niet van de wijs brengen door plotselinge prijsstijgingen: bedenk van tevoren hoeveel je wilt uitgeven. Een goede voorbereiding is sowieso handig, want ook voor de digitale wachtrij zijn er wat tips om te gebruiken.

Ticketmaster raadt bijvoorbeeld af om een VPN-verbinding te gebruiken, omdat je account dan als verdacht kan worden gezien. Op die manier loop je dus ook een goede plek in de wachtrij mis. De wachtpagina verversen is echt een slecht idee: je raakt je plek in de rij namelijk kwijt. Maar hoe meer laptops en telefoons je inzet, hoe groter de kans is dat je vooraan staat. Dan is het wel handig als die apparaten ook op verschillende internetverbindingen zitten, zoals een thuisnetwerk of de 4G-verbinding van je telefoon.

Niet alleen de internetsnelheid is belangrijk, maar ook de route die je verbinding aflegt om bij de verkoopwebsite te komen. Hoe meer knooppunten - ook wel hops genoemd - daarin zitten, hoe trager je bij het eindpunt komt. Dat gaat weliswaar om milliseconden, maar in een wachtrij met tienduizenden mensen kan het een verschil maken. Een vriend die in een andere stad woont, zou dus steevast meer geluk kunnen hebben dan jij.