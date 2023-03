Amerikaanse zanger Bobby Caldwell (71) overleden

De Amerikaanse r&b-zanger Bobby Caldwell is dinsdag op 71-jarige leeftijd overleden. Het overlijden werd woensdag door zijn echtgenote Mary Caldwell via Twitter bekendgemaakt.

Caldwell, die tussen 1968 en 2016 actief was als artiest, bracht albums in verschillende genres uit. De singer-songwriter verdiende zijn bekendheid met name in 1978 door zijn hit What You Won't Do For Love. Zijn laatste album Cool Uncle bracht hij in 2015 uit.