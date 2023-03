Gary Glitter maand na vrijlating weer terug in cel omdat hij voorwaarden schond

Gary Glitter is maandag een maand na zijn vrijlating teruggestuurd naar de gevangenis. De 78-jarige zanger, die werd veroordeeld voor het seksueel misbruiken van minderjarigen, heeft de voorwaarden van zijn vrijlating geschonden.

Glitter, wiens echte naam Paul Gadd is, werd afgelopen weekend vastgelegd terwijl hij op een telefoon zat. Op beeldmateriaal is te horen dat hij vraagt hoe hij het darkweb kan vinden. Het darkweb is een deel van het internet dat niet zomaar toegankelijk is. Het wordt onder meer gebruikt voor de online handel in wapens en kinderporno.