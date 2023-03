Fans roddelen over scheiding, maar Miley Cyrus kijkt zelf vooruit op nieuw album

Miley Cyrus is nog nooit zo populair geweest als nu. Flowers is de grootste hit van haar carrière en staat ook in Nederland al zes weken op de eerste plaats in de hitlijsten. De verwachtingen voor haar vandaag verschenen nieuwe album Endless Summer Vacation zijn dan ook hooggespannen. Daarnaast gaat de plaat gepaard met een hoop geruchten.

"Miley Cyrus heeft de videoclip voor haar nieuwe single River in hetzelfde huis opgenomen als Flowers, samen met veertien mannelijke dansers. Haar ex Liam Hemsworth bedroog haar met veertien vrouwen in dat huis." Het is een van de theorieën rondom de nieuwe muziek van Cyrus die fans op Twitter delen. De roddels bereiken een miljoenenpubliek op het sociale medium.

Rondom de release van Flowers waren de geruchten nog sterker. De zangeres zou het nummer over zelfliefde na een verbroken relatie expres hebben uitgebracht op de verjaardag van haar ex. De gouden jurk in de video was een verwijzing naar een outfit van actrice Jennifer Lawrence, met wie hij eens zou zijn vreemdgegaan. Het pak dat ze draagt is het pak dat Hemsworth aanhad op de première waar hij haar vertelde dat ze zich eens moest gedragen. De verhalen komen via Twitter en TikTok veel voorbij en van alle verhalen is even onduidelijk wat de bron is.

De theorieën hebben als overeenkomst dat ze Cyrus neerzetten als een uitgekookt "genie" dat haar ex terugpakt met het succes van haar muziek. En Cyrus en haar team? Die houden wijselijk hun mond. Cyrus tweette in 2019, na de aankondiging van de scheiding van Hemsworth, al eens dat vreemdgaan niet de oorzaak van hun breuk was. Maar de geruchten rondom haar teksten en videoclips lijken nu bij te dragen aan de interesse in haar platen.

Cyrus bezingt relatiebreuk, maar ook nieuwe liefde

Maar wat laat Cyrus er op haar nieuwe album Endless Summer Vacation zelf over los? Het nieuwe nummer Muddy Feet, een samenwerking met Sia, lijkt wel degelijk over een vreemdgaande partner te gaan.

"You smell like perfume that I didn't purchase. Now I know why you've been closing the curtains. Get the fuck out of my house" (Je ruikt naar een parfum dat ik niet heb gekocht. Nu weet ik waarom je de gordijnen dichtdeed. Rot op uit mijn huis), zingt Cyrus met overgave. De tekst spreekt voor zich, maar hoeft natuurlijk niet over Hemsworth te gaan.

Op Jaded, het tweede nummer van de plaat (na opener Flowers), zingt Cyrus over een relatiebreuk. Degene over wie ze zingt neemt geen verantwoordelijkheid voor diens aandeel in de gestrande relatie. Het is een van de weinige nummers van de nieuwe plaat waarop Cyrus terugkijkt op waar het misging met haar exen.

'Het is smerig'

Opvallend veel nummers zijn juist gewijd aan het ontluiken van een nieuwe liefde. Rose Colored Lenses gaat over de eerste periode van een romance, waarin je alles door een roze bril ziet en ervan uitgaat dat je altijd samen zal zijn. Violet Chemistry beschrijft het gevoel dat je niet wil dat een nieuwe liefde van je zijde wijkt. Het nummer werd mede geproduceerd door Maxx Morando, de huidige vriend van de zangeres. Hij schreef en produceerde ook het sensuele Handstand.

Cyrus en haar team hebben River naar voren geschoven als de nieuwe single, die het succes van Flowers moet opvolgen. Hoewel fans weer allerlei hints in de video zoeken, vertelt ze zelf over de betekenis van het nummer in een voorproefje van de Disney+-special Endless Summer Vacation (Backyard Sessions).

"Het is smerig", zegt ze lachend. Het woord dat ze gebruikt om de betekenis van het nummer te vatten, wordt gecensureerd. Maar fans op Twitter hebben er alweer hun eigen invulling aan gegeven: "River gaat over klaarkomen."

De volledige special, waarin Cyrus de nieuwe liedjes live zingt en over het maakproces vertelt, is later vandaag volledig te zien op de streamingdienst.

