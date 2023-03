Geen Roxeanne en mogelijk minder André: Holland Zingt Hazes is niet uitverkocht

Al ruim tien jaar is het muziekevenement Holland zingt Hazes vaste prik voor Hazes-fans. Vier avonden schallen meezingers als De Vlieger en Bloed, Zweet en Tranen door de Ziggo Dome. Maar dit jaar zijn niet alle shows uitverkocht. Wat speelt er achter de schermen?

Wie een kijkje op de website van de Ziggo Dome neemt, ziet het meteen: voor de helft van de shows zijn nog kaarten. Mocht je nog geen plannen voor vanavond hebben, dan kun je zelfs nog aan tickets komen. Ook vorig jaar raakten de concerten niet helemaal uitverkocht. Toen bestond de reeks nog uit vijf avonden, dit jaar is er al eentje verdwenen. En dat terwijl het evenement eerder zo geliefd was.

Elk jaar zingen artiesten als Gerard Joling, Samantha Steenwijk en Jeroen van der Boom hits van de overleden volkszanger André Hazes. Inmiddels hebben bijna alle bekende Nederlandse artiesten weleens op het podium van Holland zingt Hazes gestaan.

Tot een paar jaar geleden verveelde dat niet. Maar de familie Hazes is de afgelopen jaren zo vaak negatief in het nieuws geweest, dat er in programma's als RTL Boulevard regelmatig wordt gesproken van Hazes-moeheid.

Roxeanne Hazes doet niet meer mee

"Er gingen al wat geruchten rond, maar voordat ik deze beslissing definitief wilde nemen, heb ik mezelf nog wat bedenktijd gegeven. Ik heb besloten dat ik volgend jaar niet meedoe aan Holland zingt Hazes", schreef Roxeanne Hazes afgelopen september op Instagram. In hetzelfde bericht vertelde ze zich te willen focussen op "andere mooie dingen".

Toch is de timing opvallend: een maand voordat de dochter van de volkszanger haar besluit bekendmaakte, vertelde ze in het programma Beste Zangers openhartig over haar jeugd. Ze voelde zich door haar moeder in de steek gelaten na het overlijden van haar vader. "Het is een opeenstapeling van een hoop trauma's. Om te beginnen met altijd weg moeten op het moment dat je vader concerten moet geven. Dan ging ik naar een ander gezin."

'Rijke fantasie van een toen nog jong mens'

Een dag na de uitzending reageerde haar moeder: "Laten we het erop houden dat het vooral de rijke fantasie is van een toen nog jong meisje." Volgens Rachel Hazes kunnen mensen uit haar directe omgeving dat beamen. "Het is jammer dat de eenzijdigheid van dit soort uitlatingen gelijk als waarheid wordt aangenomen."

André Hazes jr. mengde zich in het conflict door de kant van zijn moeder te kiezen. "Je hebt voor ons gezorgd en gevochten als een leeuwin toen we klein waren. Ik kan mij als een van jouw twee kinderen totaal niet vinden in de beweringen die over je gedaan zijn."

Dat André de kant van zijn moeder kiest, bleek ook toen de zanger aankondigde dat hij terugkeert op het podium van Holland zingt Hazes. De artiest had op dat moment al twee jaar niet opgetreden, omdat hij met een alcoholverslaving en een burn-out kampte.

350 advertenties op Marktplaats

Hoe zijn terugkeer eruitziet is ook onderwerp van gesprek. Juicekanalen die bronnen binnen de productie hebben gesproken, zeggen dat André maar een paar nummers zingt.

NU.nl heeft Royal Promotions, het bedrijf dat de pr voor het muziekevenement doet, gevraagd hoeveel nummers de zanger tijdens de concerten zal zingen. "Deze vraag komt vast naar aanleiding van de diverse berichten op de juicekanalen. Wij gaan de line-up natuurlijk nog niet bekendmaken, maar André zingt net als de andere artiesten en voorgaande jaren een aantal nummers solo en in duet of groepsvorm", luidt de reactie.

Overigens zijn er wel zorgen over dat optreden: in een vorig jaar op Videoland verschenen documentaire vertelde André stemproblemen te hebben. Ook heeft hij veel last van zenuwen als hij het podium op moet.