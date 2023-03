Jamai kan maar moeilijk naar zijn debuutalbum luisteren

Jamai vindt het lastig om zijn debuutalbum Jamai terug te luisteren. De Idols-winnaar kan horen dat hij twintig jaar geleden nog niet helemaal ontwikkeld was als zanger, vertelt hij aan NU.nl.

"Heel af en toe komt het album nog weleens voorbij, maar dan zet ik het ook heel snel weer af", lacht de 36-jarige Jamai. "Ik was pas zestien natuurlijk en ik kan horen dat mijn stem nog helemaal niet ontwikkeld was."

"Ik zing daar met onderbuikgevoel, puur hoe ik denk dat ik moet zingen. Later heb ik echt techniek geleerd en mijn stem ontwikkeld."

Wel vindt Jamai het album helemaal in z'n tijd passen. "Het klinkt helemaal zeroes (jaren nul, red.), zo boyband- en Britney Spears-achtig. Het is heel commercieel, maar er zitten wel een paar goede liedjes tussen hoor. Al is het niet iets wat ik nu nog zou maken."

Album moest in 22 dagen af zijn

De zanger, die twintig jaar geleden de eerste editie van Idols won, weet nog als de dag van gisteren hoe de plaat werd opgenomen. "Het album moest 22 dagen na de finale van Idols af zijn, wat natuurlijk vrij ambitieus is. Ik kreeg een lijst met nummers waarvan ik moest kiezen welke ik wel en niet op het album wilde hebben."

Jamai luisterde samen met zijn team en alleen op zijn iPod naar de nummers. "Dan heb je een selectie gemaakt en wordt dat ineens je album. Vervolgens waren er drie of vier producers tegelijk bezig in verschillende studio's en liep ik in en uit om de nummers in te zingen."

Een vrij hectisch proces, realiseert Jamai zich nu. "Omdat ik nog helemaal geen ervaring had, dacht ik dat dit normaal was. Hoe langer je in het vak zit, hoe meer je beseft hoe uitzonderlijk die situatie was."

'Theater ingaan was niet bedoeling van popidool'

Jamai tekende na zijn winst een contract om drie albums te maken. Zo ver kwam het niet. "Het ging me voor de wind, maar ik wist niet of dit nu was wat ik echt wilde. Ik vond het optreden leuk, maar haalde er niet echt voldoening uit. Als kind wilde ik vooral graag in het theater te staan. Toen ik een aanbod kreeg voor een musical en dat bij mijn management neerlegde, moesten ze wel even slikken. Dat was niet de bedoeling van een popidool."

De wens om in het theater te staan was groter dan het maken van een tweede album. Zo speelde Jamai jarenlang in musicals en richtte zich daarna op televisiewerk. Pas in 2018 maakte hij een tweede plaat. "Ik kreeg nog vaak te horen dat ik meer met mijn stem moest doen. Op een gegeven moment dacht ik: ik ga gewoon een album maken, maar wel onder mijn voorwaarden."

Jamai vond het maken van deze tweede plaat, Genoeg Te Doen, "hartstikke leuk". En dus smaakt het naar meer. "Ik heb genoeg ideeën. Ik hoop dat ik binnenkort weer de studio in kan en dat het allemaal samenkomt."

